PCR.News: малоизвестный грибок вызвал системную инфекцию у пациентки из Китая

При попадании в кровоток инфекционного патогена говорят о системной инфекции. Ученые из Университета Фудань (Китай) впервые зарегистрировали случай системной инфекции, вызванной малоизвестным грибком Sporopachydermia lactativora, сообщает портал PCR.
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