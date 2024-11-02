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PCR.News: малоизвестный грибок вызвал системную инфекцию у пациентки из Китая

PCR.News: малоизвестный грибок вызвал системную инфекцию у пациентки из Китая

При попадании в кровоток инфекционного патогена говорят о системной инфекции. Ученые из Университета Фудань (Китай) впервые зарегистрировали случай системной инфекции, вызванной малоизвестным грибком Sporopachydermia lactativora, сообщает портал PCR.

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