Несколько пригородных поездов отменят в Карелии в сентябре

В один день поезда между Сортавалой и Питкярантой не будут ходить, а в два других будут, но по короткому маршруту Изменения в расписании пригородных поездов между Сортавалой и Питкярантой связаны с ремонтом.
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