Тайвань получит запчасти для истребителей F-16

Боевой самолёт F-16 Fighting Falcon ВВС Тайваня (с) Архивное фото Агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству сообщило о планах поставки запасных частей для ремонта тайваньских истребителей F-16 Fighting Falcon.
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