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Угрозы Калининградской области

Угрозы Калининградской области

Страны НАТО активизировали военные учения вокруг Калининградской области России, настаивая на том, что они якобы носят оборонительный характер.

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