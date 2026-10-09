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Царьград

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Генпрокуратура ОАЭ расследует сообщников по делу Flydubai

Генпрокуратура ОАЭ расследует сообщников по делу Flydubai

Генеральная прокуратура ОАЭ продолжает изучать дело о покушении на теракт с самолетом Flydubai. Проводится анализ доказательств и поиск возможных сообщников, а также завершаются технические отчеты.

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