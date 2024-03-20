NBA: любознательность поддерживает когнитивные функции в преклонном возрасте

Американские нейробиологи из Колумбийского университета в штате Нью-Йорк выяснили, что открытость новому опыту расширяет когнитивный резерв человека и смягчает возрастное снижение когнитивных способностей мозга.
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