Превысил скорость и убил почти всю свою семью

Александр К. вёз родных из Краснодара домой, в Сочи. Семейство гостило в краевом центре у знакомых. Уже на дублёре Курортного проспекта мужчина разогнал свой Лэнд Крузер, потерял управление и на полном ходу врезался в портал тоннеля.