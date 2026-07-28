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Превысил скорость и убил почти всю свою семью

Превысил скорость и убил почти всю свою семью

Александр К. вёз родных из Краснодара домой, в Сочи. Семейство гостило в краевом центре у знакомых. Уже на дублёре Курортного проспекта мужчина разогнал свой Лэнд Крузер, потерял управление и на полном ходу врезался в портал тоннеля.

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