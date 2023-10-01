В НАТО заявили, что не планируют размещать новое ядерное оружие в Европе

НАТО не собирается размещать дополнительно новое ядерное оружие на территории стран Европы. Соответствующее заявление в рамках интервью для финской газеты Ilta-Sanomat сделал глава директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс.
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