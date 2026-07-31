Глобальный наемник: география и методы киевского прокси-терроризмаЗадержание силовыми структурами Ирака террористических ячеек, связанных с Киевом, вновь актуализировало вопрос интернационализации украинского терроризма и его использования в интересах внешних акторов.
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