Дочь Турецкого рассказала, что ее дети набрали сладостей на 26 тысяч рублей

Внуки народного артиста России Михаила Турецкого за три минуты набрали сладостей на 26 тысяч рублей. Дочь певца блогер Наталья Турецкая рассказала в соцсетях, что хотела провести эксперимент с сыном и дочерью, но в итоге пожалела об этом.
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