СК завел уголовное дело после исчезновения самолета в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна после пропажи мониторившего пожарную обстановку самолета Cessna 182 в Иркутской области, сообщил Следком РФ.
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