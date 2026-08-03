Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

СК завел уголовное дело после исчезновения самолета в Иркутской области

СК завел уголовное дело после исчезновения самолета в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна после пропажи мониторившего пожарную обстановку самолета Cessna 182 в Иркутской области, сообщил Следком РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Угнал самолёт в сопредельное государство.
Ответить
1 м.