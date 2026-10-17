По словам Армина Лашета, председателя комитета бундестага по внешней политике, Германия к настоящему моменту исчерпала возможности по предоставлению военной помощи Украине перед наступлением зимы — об этом он заявил в интервью изданию Welt.
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