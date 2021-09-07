Новую крышу по программе капремонта сделают в четырех домах Уссурийска

В 2022 году запланирован капитальный ремонт четырех многоквартирных домов Уссурийска в рамках краевой программы.
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