Доверчивая жительница Тверской области лишилась четырех золотых колец

В Кашине 45-летняя женщина лишилась четырех золотых колец. О краже она сообщила в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, женщина наняла мастера для наладки отопительной батареи в квартире — 49-летнего гражданина соседнего государства.