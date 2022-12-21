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Доверчивая жительница Тверской области лишилась четырех золотых колец

Доверчивая жительница Тверской области лишилась четырех золотых колец

В Кашине 45-летняя женщина лишилась четырех золотых колец. О краже она сообщила в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, женщина наняла мастера для наладки отопительной батареи в квартире — 49-летнего гражданина соседнего государства.

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