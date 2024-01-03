Генпрокуратура Казахстана подтвердила выдачу сотрудника F.A.C.C.T.

Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в РФ сотрудника компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании.
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