Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион

Во вторник Пентагон объявил, что американские военные вывели свой единственный авианосец с Ближнего Востока, но подчеркнул, что у него достаточно возможностей для реагирования на различные угрозы и непредвиденные обстоятельства.
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