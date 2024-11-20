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Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион

Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион

Во вторник Пентагон объявил, что американские военные вывели свой единственный авианосец с Ближнего Востока, но подчеркнул, что у него достаточно возможностей для реагирования на различные угрозы и непредвиденные обстоятельства.

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