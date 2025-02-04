Петербургские театральные деятели: кого чаще всего цитировали СМИ в 2024 году

Исследование провели издание «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия» Художественный руководитель – директор Мариинского театра, директор Большого театра Валерий Гергиев стал самым упоминаемым в медиа среди петербургских театральных деятелей: его имя появлялось в СМИ в 2024 году 20 486 раз, следует из исследования «Медиалогии» и «Петербургского дневника».