Сенатор Пушков: Трамп не хочет нести ответственность за Запад

Президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Такое вывод сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после просмотра встречи Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.