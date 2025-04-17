Сенатор Пушков: Трамп не хочет нести ответственность за Запад

Президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Такое вывод сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после просмотра встречи Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии