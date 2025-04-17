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Парламентская газета

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Сенатор Пушков: Трамп не хочет нести ответственность за Запад

Сенатор Пушков: Трамп не хочет нести ответственность за Запад

Президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Такое вывод сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после просмотра встречи Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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