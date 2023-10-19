Мир уделяет все больше внимания инициативе "Пояс и путь" как новому мышлению сотрудничества в целях развития - доклад

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- За десять лет с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь" был достигнут заметный прогресс, и мир все больше внимания уделяет этому новому мышлению сотрудничества в области развития, говорится в опубликованном в среду докладе об исследованиях развития "Пояса и пути".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)