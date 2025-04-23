Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Поляничко
    Выразим озабоченность, проведем красную линию.Удар Taurus по Кр...
  • Михаил Пантюхин
    Опять нацистской мразь поднимает голову??? Готовтесь бербоки, шольцы, мерцы и другие потомки сс, все сгинете к своему...Первые "позорные"...
  • Александр Денисов
    А как наказание за совершение преступлений инородцами такое наказание как забитие камнями почему бы не применить?В Москве задержан...

Пророрчество сбудется? Папа Франциск считается последним Папой Римским перед наступлением конца света. Что нам обещают?

Пророрчество сбудется? Папа Франциск считается последним Папой Римским перед наступлением конца света. Что нам обещают?

Avia.pro - СМИ Папа Римский Франциск, первый понтифик из Нового Света, скончался 21 апреля 2025 года, оставив мир в смятении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Семенова
Зачем писать этот бред  ? Толку от него никакого  ! Лучше написать о чем то кратко и по делу, например :  про американскую, колониальную Конституцию РФ 1993 года, из-за которой страна превратилась в колонию США и Англии  !!! Самое главное для нашего народа сейчас-  это освободиться от этого добровольного рабства у врагов , чтобы вернуть свободу и независимость стране и народу -всем нам !!! Вот прежде всего о чем надо говорить нашему народу  !!!
Ответить
20 час.
Игорь Кузнецов
Мистические прогнозы и предсказания кому-то нужны, только если что-то не свершилось, об этом забывают. Но помнят то, что совпало. Как технократ я тоже опасался что может &quot;зависнуть&quot; операционная система в 2000-м году. Это было реально, но... всё переустановили и даты пошли считать в программах как положено.
Ответить
19 час.
Александр Самарин
Кто такой этот папа? Обычный человек, сидел на этой прилумнной должности и возомнивший себя пророком и напридумывал или автор статьи за него или ему подобные...
Ответить
18 час.
наверх