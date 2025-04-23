Пророрчество сбудется? Папа Франциск считается последним Папой Римским перед наступлением конца света. Что нам обещают?

Нина Семенова Зачем писать этот бред ? Толку от него никакого ! Лучше написать о чем то кратко и по делу, например : про американскую, колониальную Конституцию РФ 1993 года, из-за которой страна превратилась в колонию США и Англии !!! Самое главное для нашего народа сейчас- это освободиться от этого добровольного рабства у врагов , чтобы вернуть свободу и независимость стране и народу -всем нам !!! Вот прежде всего о чем надо говорить нашему народу !!!

Игорь Кузнецов Мистические прогнозы и предсказания кому-то нужны, только если что-то не свершилось, об этом забывают. Но помнят то, что совпало. Как технократ я тоже опасался что может "зависнуть" операционная система в 2000-м году. Это было реально, но... всё переустановили и даты пошли считать в программах как положено.