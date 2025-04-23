Подушка безопасности в авто может убить: как избежать трагедии

www.globallookpress.com/Oskar Eyb/imageBROKER.com Камера видеонаблюдения в американском Балтиморе зафиксировала тройной удар, когда, уходя от погони, преступник на огромной скорости врезается в другой автомобиль.
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