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Военкор Нармания: передать истинную сущность войны словами невозможно

Военкор Нармания: передать истинную сущность войны словами невозможно

Военный корреспондент Давид Нармания заявил, что главная задача представителей его профессии состоит не в описании боевых действий, а в освещении человеческих судеб и переживаний солдат, находящихся на фронте.

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ВА
Владимир Акулов
&quot;Военкор Нармания: передать истинную сущность войны словами невозможно&quot;...Как  невозможно  ...помыться  за  другого  в  ванне...
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