Военкор Нармания: передать истинную сущность войны словами невозможно

Военный корреспондент Давид Нармания заявил, что главная задача представителей его профессии состоит не в описании боевых действий, а в освещении человеческих судеб и переживаний солдат, находящихся на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии