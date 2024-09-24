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Петербургский дневник

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Владимир Гутенев: утильсбор не разгонит цены на российские автомобили

По словам депутата, он является вынужденной мерой Необходимо остановить экспансию российского авторынка зарубежными производителями, для этого с 1 октября будет проиндексирован размер утилизационного сбора, который будет постепенно увеличиваться до 2030 года.

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