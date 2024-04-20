У Минобразования хотят выяснить, откуда среди мигрантов столько отличников по русскому языку

ninikooo Митусова

М.Хуснуллин и Министр образования Кравцов вовсю @ топят за мигрантов». Почему бы тем, не говоря ни слова по-русски, не получать сертификаты о знании языка?! Министр образования Кравцов- злейший враг наших детей. Он ни дня не работал в школе, не имеет понятия о школьном процессе, зато предлагает ввести в школах уроки гольфа ( как де мы без них?!) и уроки чирлидинга( это уже шиза полная). Наши дети занимаются всеми традиционными видами спорта, принятыми в нашей стране, и нормальными видами танцев- зачем нам британские вилы спорта, он учился в Лондоне, его дети там учатся?! Тогда флаг ему в руки и барабан на шею- вперед, в Лондон. А Хаснуллину с его любовью к убийцам и наркоманам мигрантам- самое место в Средней Азии, пусть там свои реформы проводит, у нас и так врагов хватает, зачем эти явные нам?!