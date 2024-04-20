Политнавигатор Количество выявленных нелегальных мигрантов в Крыму выросло вдвое в сравнении с прошлым годом и достигло 2737 человек.
У Минобразования хотят выяснить, откуда среди мигрантов столько отличников по русскому языку
Комментарии
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Sergey
Хуснуллин, строя дома по всем регионам, заботится, прежде всего, о жилье для, обезумевших от ненависти к русским, мигрантам-уголовникам! Хуснуллин - изменник Родины!
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6 час.
ninikooo Митусова
М.Хуснуллин и Министр образования Кравцов вовсю @ топят за мигрантов». Почему бы тем, не говоря ни слова по-русски, не получать сертификаты о знании языка?! Министр образования Кравцов- злейший враг наших детей. Он ни дня не работал в школе, не имеет понятия о школьном процессе, зато предлагает ввести в школах уроки гольфа ( как де мы без них?!) и уроки чирлидинга( это уже шиза полная). Наши дети занимаются всеми традиционными видами спорта, принятыми в нашей стране, и нормальными видами танцев- зачем нам британские вилы спорта, он учился в Лондоне, его дети там учатся?! Тогда флаг ему в руки и барабан на шею- вперед, в Лондон. А Хаснуллину с его любовью к убийцам и наркоманам мигрантам- самое место в Средней Азии, пусть там свои реформы проводит, у нас и так врагов хватает, зачем эти явные нам?!
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5 час.
БВ
Борис Выдрин
Но эти брауны и хуснуллины строго выполняют указания сверху, в первую очередь администрации президента. Следовательно, политику им задают, чем объясняется их самоуверенность до наглости и издевательств над людьми и детьми.
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19 мин.
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