Ответ Белоусова на выходки Киева не заставил себя долго ждать: В зону СВО доставлено грозное оружие

Концерн "Калашников" подтвердил, что в зоне спецоперации появились новейшие лёгкие пулемёты РПЛ-20С 17 по 21 февраля в городе Абу-Даби проходит международная выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, в которой, в частности, принял участие главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.