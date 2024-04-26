К космосе нашли странную звезду: она вспыхивает каждые 80 лет и все равно остается целой

Не позже сентября 2024 года астрофизики ждут взрыва звезды Тау Северной Короны (T CrB). Ученые так уверены, что это произойдет, по одной и очень странной причине: та же самая звезда уже взрывалась как минимум 3 раза — объект вспыхивает каждые 80 лет и все равно остается целым.