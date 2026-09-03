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В Северодвинске на АЗС по-прежнему нет бензина: где можно купить дизтопливо

В Северодвинске на АЗС по-прежнему нет бензина: где можно купить дизтопливо

В Северодвинске сохраняются ограничения на продажу топлива. По состоянию на 09:00 3 сентября на всех перечисленных АЗС в наличии есть дизельное топливо, однако бензина марок АИ-92 и АИ-95 нет.

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