Работы над ремейком первой части игры The Witcher приостановлены

Но это временное решение Компания CD Projekt Red рассказала, что приостановила работу над ремейком первой части своей игровой франшизы The Witcher.
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