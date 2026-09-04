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Работы над ремейком первой части игры The Witcher приостановлены

Работы над ремейком первой части игры The Witcher приостановлены

Но это временное решение Компания CD Projekt Red рассказала, что приостановила работу над ремейком первой части своей игровой франшизы The Witcher.

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