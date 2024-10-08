Не спи, страна огромная! Письмо «Антифашисту»

В выпуске «Бесогона» от 20 сентября Никита Михалков поднял крайне важную тему: он говорил о нравственном цензе, а, точнее, о его отсутствии у большого количества граждан РФ на третьем году СВО, будь то чиновники или обычные люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии