Коц привёл подробности окружения группировки ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области.
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