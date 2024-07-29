В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

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Тверской суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест экс-гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.