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В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

Тверской суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест экс-гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

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