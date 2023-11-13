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В Хабаровском крае изменят правила выгула енотов

В Хабаровском крае изменят правила выгула енотов

Закдума Хабаровского края поддержала ужесточение требований к уходу за домашними животными. Это предложение включает в себя запрет на выгул собак без поводка и обязанность хозяев убирать за своими питомцами.

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