В Хабаровском крае изменят правила выгула енотов

Закдума Хабаровского края поддержала ужесточение требований к уходу за домашними животными. Это предложение включает в себя запрет на выгул собак без поводка и обязанность хозяев убирать за своими питомцами.
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