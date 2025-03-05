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Камыш – ценнейший ресурс: вы будете удивлены этим фактам о сорняке

Камыш – ценнейший ресурс: вы будете удивлены этим фактам о сорняке

Global Look Press/Bernd Wüstneck/dpa Камыш – обыкновенный сорняк и… ценнейший ресурс. В советское время из камыша делали особый камышебетон и легкие прочные плиты, из которых возводили целые жилые кварталы.

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