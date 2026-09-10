Украинская певица Анастасия Приходько стала подозрительно часто говорить по-русски – и это учитывая, что в течение долгих лет она позволяла себе много антироссийских заявлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уиткофф и Кушнер ...
- АЗ Лебедев назвал "о...
- Историк Гавришко ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым