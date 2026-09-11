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Houthis expand Red Sea control, capture Perim Island

Houthi rebels seized Yemen's Perim Island on Friday, capturing the entirety of the nation's Red Sea coast, a critical trade route.

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