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Александр Маршал перезахоронил родителей и сестру в России: «Эксгумировали отца»

Александр Маршал перезахоронил родителей и сестру в России: «Эксгумировали отца»

Долгое время путь к могилам матери и отца был закрыт для Маршала. Но певец шел к своей цели и мечтал об одном: когда-нибудь он сможет спокойно навещать родню на кладбище.

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