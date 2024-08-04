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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Караваев о «Зените»: «Футбол начинается от обороны. В первую очередь не пропускаем, из-за этого много забиваем»

– Показалось, игра была легкой для «Зенита» – с хорошей победой и уверенным счетом. Как она складывалась? – Да нет, не сказать, что легкая победа.

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