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FT: в ЕС отвергли предложенный Карни «уникальный альянс» с Канадой против США

FT: в ЕС отвергли предложенный Карни «уникальный альянс» с Канадой против США

В Евросоюзе отвергли предложение канадского премьер-министра Марка Карни о создании «уникального альянса» с Канадой из-за опасения возможной реакции президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов.

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