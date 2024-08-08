Азиатские мотивы: колоритная серия фотографий с утончённо-изысканными образами

Работы корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo). В работах корейского фотографа Кенг Ким Су (Kyung Kim Soo) оживают хрупкие, изысканные и утончённые образы очаровательных азиаток, одетых в роскошные национальные костюмы, приправленные нотками гламура.
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