ЦРПТ сообщил о 6 млн заблокированных опасных биологически активных добавок в РФ

В России заблокировали порядка 6 миллионов опасных биологически активных добавок (БАД). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), ответственный за маркировку "Честный знак".
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