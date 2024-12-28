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ЦРПТ сообщил о 6 млн заблокированных опасных биологически активных добавок в РФ

ЦРПТ сообщил о 6 млн заблокированных опасных биологически активных добавок в РФ

В России заблокировали порядка 6 миллионов опасных биологически активных добавок (БАД). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), ответственный за маркировку "Честный знак".

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