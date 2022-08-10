"Зарядку со стражем правопрядка" провели транспортные полицейские для воспитанников социально-реабилитационного центра "Парус надежды" в Приморском крае

Сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» организовали и провели спортивные мероприятия для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды», расположенного в городе Владивостоке.