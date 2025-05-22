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Царьград

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Нетаньяху усиливает безопасность израильских дипмиссий после атаки в Вашингтоне

Нетаньяху усиливает безопасность израильских дипмиссий после атаки в Вашингтоне

После трагической стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне, в результате которой погибли два сотрудника израильского посольства, Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипмиссиях по всему миру.

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