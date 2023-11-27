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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» продлил контракт с Юдиным до 2026 года

Срок нового соглашения 28-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2025/26. В нынешнем сезоне Дмитрий Юдин провел 34 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс» и набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности «плюс 2».

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