Десантники выполнили задачу, несмотря на попадание 120-мм мины в укрытие

Корреспондент «Звезды» Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с командиром десантно-штурмового взвода Михаилом, который принимал участие в боях за населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике.
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