Вячеслав Володин поздравил Крым и Севастополь с 11-й годовщиной воссоединения

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, поздравил Крым и Севастополь с 11-й годовщиной воссоединения с Россией, отметив, что выбор, сделанный в 2014 году на референдуме, укрепил национальное единство и стал символом восстановления справедливости.