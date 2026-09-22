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Средняя пенсия в России в августе выросла до 25 400 рублей

Средняя пенсия в России в августе выросла до 25 400 рублей

В августе 2026 года средняя пенсия в России достигла 25 469 рублей, увеличившись почти на 2 тыс. рублей за год.

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