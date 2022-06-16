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Миллион за квадратный метр: Названы самые дорогие улицы Москвы по продаже недвижимости

Миллион за квадратный метр: Названы самые дорогие улицы Москвы по продаже недвижимости

Эксперты назвали самые дорогие улицы Москвы по продаже недвижимости. Согласно исследованию вторичного рынка агентства «Skolkovo Realty», в столице продается 2 038 квартир, стоимость одного квадратного метра в которых превышает один миллион рублей.

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