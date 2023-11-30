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Где в Крыму сегодня не будет воды

Где в Крыму сегодня не будет воды

В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях водоснабжения и электроснабжения в некоторых населенных пунктах Крыма будет ограничена или прекращена подача воды, сообщает ГУП РК "Вода Крыма" в своем официальном telegram-канале.

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