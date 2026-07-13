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Русская весна

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Bloomberg: «Трампу просто не нравится НАТО, и он не видит в нём смысла»

Bloomberg: «Трампу просто не нравится НАТО, и он не видит в нём смысла»

Главной целью саммита НАТО в Анкаре было не обсуждение вопросов коллективной обороны, а сохранение приверженности Трампа альянсу, сообщает Bloomberg.

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