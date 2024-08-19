Американские ученые разрабатывают омолаживающий препарат

Американские ученые продолжают искать способы замедлить или даже обратить вспять процесс старения. Недавние исследования показывают, что ключом к этому может быть удлинение теломерных оболочек на хромосомах.
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